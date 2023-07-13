Китай нарастил импорт газа и нефти

Данные, опубликованные в четверг главным таможенным управлением Китая, свидетельствуют о росте объемов импорта природного газа и нефти в первом полугодии 2023 года. Объем импорта природного газа вырос на 5,8%, а нефти - на 11,7%, сообщает Trend.

За отчетный период Китай импортировал 282,07 миллиона тонн нефти. Общая стоимость закупки сырой нефти за рубежом составила 163,356 миллиарда долларов, что на 10,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года. В июне Китай закупил 52,062 миллиона тонн нефти на сумму 28,185 миллиарда долларов.

Объем импорта природного газа в январе-июне 2023 года составил 56,629 миллиона тонн, с общей стоимостью 32,024 миллиарда долларов (прирост на 1%). В июне Китай закупил 10,389 миллиона тонн природного газа на сумму 5,042 миллиарда долларов.

Импорт угля в январе-июне 2023 года составил 221,93 миллиона тонн, что является ростом на 93%. Общая стоимость закупки угля составила 27,672 миллиарда долларов, что означает рост на 49,2%. В июне Китай закупил 39,871 миллиона тонн угля на сумму 4,489 миллиарда долларов.