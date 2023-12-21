Стрельба в центре Праги - есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В результате стрельбы в центре Праги погибли как минимум 10 человек, еще десятки ранены.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Еuronews, об этом сообщили Чешские спасательные службы.

По имеющейся информации, стрельба произошла на философском факультете Карлова университета, расположенного на площади Яна Палаха (первоначально сообщалось, что стрельба раздалась в школе, которая расположена на той же площади).

Представитель пражской службы спасения Яна Постова уточнила, что ранения получили 30 человек.

Прибывший на место министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сообщил чешскому общественному телевидению, что человек, открывший огонь, мертв.

По словам главы МВД, на месте происшествия нет другого стрелка, опасность миновала, но он призвал людей следовать указаниям полиции.

По словам мэра Праги Богуслава Свободы, философский факультет Карлова университета был эвакуирован. Полицейское управление сообщило, что площадь Яна Палаха оцеплена. Полиция также призвала людей покинуть прилегающие улицы и оставаться внутри зданий.

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