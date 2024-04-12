МИД Франции призвал граждан страны не посещать Иран

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Франции призвало граждан страны не посещать Иран.

Об этом говорится в аккаунте министерства на платформе "X", сообщает Trend.

В информации МИД этот призыв связывается с "любыми опасными событиями, которые Иран может совершить в Израиле, Палестине и Ливане". В то же время граждан Франции попросили не посещать и эти страны.

В заявлении также говорится, что члены семей французских дипломатов в Иране вернутся в Париж.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!