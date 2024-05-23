Похоронен имам Джума-мечети Тебриза, погибший при крушении вертолета

БАКУ /Trend/ - Похоронен имам Джума-мечети города Тебриз Мохаммед Али Але-Хашем, погибший в авиакатастрофе вместе с Президентом Ирана Ибрагимом Раиси.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.
Мохаммед Али Але-Хашем похоронен на кладбище Вади-Рахмат в Тебризе.
На похоронах присутствовали официальные лица и общественность провинции.
Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Але-Хашем, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.
Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.
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