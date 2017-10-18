Телеведущая Ксения Собчак объявила о своем участии в президентских выборах в России

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году.

"Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России", передает в среду РИА Новости со ссылкой на сайт sobchakprotivvseh.ru.

Одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости".

"Я - кандидат "против всех", - позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет.

В своем видеообращении она призвала прийти и проголосовать на выборах, несмотря на то что многие предлагают их бойкотировать.

"Но если вы не пойдете, то как понять, что вам не все равно? Как понять, что вы именно против? Как сделать так, чтобы ваш голос был услышан?" - заявила она.

Деньги на свою избирательную компанию Собчак намеревается собирать среди элиты. По ее словам, это покажет, что "все слои общества недовольны происходящим". При этом она заявляет, что находится вне жестких идеологических рамок, не принадлежит к конкретным партиям и не связана партийной или групповой дисциплиной, но при этом открыта для консультаций со всеми политическими силами. По мнению телеведущей, ее участие в выборах будет "выгодно избирателям, полезно для российской политической системы".

Собчак сообщила, что 24 октября в Москве состоится пресс-конференция, на которой она ответит на все вопросы.

Ранее о возможном выдвижении Собчак сообщали некоторые СМИ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, отметил, что "Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции" и может баллотироваться в президенты.

Песков также отметил, что политические убеждения Собчак пока неизвестны, и добавил, что ей придется с нуля набираться политического опыта.

"Политика абсолютно отличается от журналистики, это совсем иная субстанция", - сказал он в эфире телеканала "Дождь".

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.