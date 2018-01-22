Путин и Назарбаев обсудили ситуацию в Сирии, КНДР и на Украине

22 января 2018 15:23 (UTC+04:00)

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону ситуацию в Сирии, а также в КНДР с учетом переговоров Назарбаева с лидером США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

"Обсужден широкий круг тем, в том числе ситуация в Афганистане, Сирии, вокруг Корейского полуострова", — говорится в сообщении.

Назарбаев 16-18 января посетил с официальным визитом США, где встретился с президентом Дональдом Трампом, представителями американских деловых кругов, а также провел заседание Совбеза ООН. В понедельник на совещании лидер Казахстана отметил, что "визит прошел успешно", были достигнуты "конкретные договоренности по конкретным вопросам".

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