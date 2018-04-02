Россия не имеет отношения к "делу Скрипаля" - Песков

2 апреля 2018 14:02 (UTC+04:00)

Россия не имеет никакого отношения к "делу Скрипаля", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ, что Кремль одобрил использование отравляющего вещества против Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.

"Читайте все заявления министра иностранных дел (Сергея) Лаврова, моей коллеги в министерстве иностранных дел (Марии) Захаровой, вашего покорного слуги давностью уже недели две, наверное, когда мы с самого начала официально заявили на самых различных уровнях: Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля", — сказал он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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