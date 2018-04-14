Путин обвинил США в нарушении международного права после удара по Сирии

США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии в нарушение устава ООН и международного права, без санкции Совета Безопасности, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

"Четырнадцатого апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", — заявил он.

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