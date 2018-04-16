Telegram отключился в еще одной стране

16 апреля 2018 20:50 (UTC+04:00)

Белорусские пользователи жалуются на трудности доступа к Telegram. Об этом сообщает "Российская газета", передает РИА Новости.

О проблемах с приложением сообщили абоненты операторов МТС и Velcom. Клиенты ByFly жалуются на ошибку доступа при попытке открыть сайт мессенджера в браузере. Мобильные приложения выводят уведомления об аварийном завершении работы.

По мнению абонентов, подобные сбои могут быть вызваны тем, что белорусские операторы могут "выходить" в интернет через российских провайдеров, которые закрыли доступ к приложению.

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Согласно законодательству, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов. Также Роскомнадзор начал юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram.

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