ФСБ предотвратила теракты в нескольких регионах России

26 апреля 2018 20:52 (UTC+04:00)

C 21 по 24 апреля Федеральная служба безопасности нейтрализовала в Дагестане, Татарстане, на Ставрополье, в Омской и Ульяновской областях 12 бандитов и 14 сторонников террористов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

"ФСБ РФ в период с 21 по 24 апреля 2018 года проведен ряд успешных мероприятий, в результате которых пресечена на территориях республик Дагестан и Татарстан, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей противоправная деятельность 12 членов бандподполья и 14 участников террористических структур", — говорится в сообщении.

Так, в частности, 21 апреля в Ставрополье пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство", присягнувшего главарю МТО "ИГ" и планировавшего совершение резонансного теракта с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, отметили ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, объектами террористического акта должны были стать здания правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

"Для реализации своих целей он (сторонник ИГИЛ) приобрел обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания, а также проводил рекогносцировочные действия в отношении указанных объектов террористических устремлений", — говорится в сообщении.

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Azernews Newspaper
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