Россия получила ответы от ОЗХО по инциденту в Солсбери

Постпредство РФ получило от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы, возникшие у российской стороны после публикации доклада ОЗХО по инциденту в британском Солсбери. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

Он напомнил, что "ОЗХО оказывала техническое содействие Великобритании и выпустила доклад". "У нас возникли вопросы к этому докладу, в частности, складывалось впечатление, что эксперты организации искали только то вещество, которое указали британцы, - отметил дипломат. - Непонятно было, откуда взялся [химикат] BZ, почему нужно было проверять сертифицированную лабораторию, посылать туда контрольную пробу".

"Мы все эти вопросы задали, и они недавно прислали нам ответ, - подчеркнул Шульгин. - Это сугубо технический ответ, который нужно будет изучить на экспертном уровне, и дальше мы будем уже определяться". Он добавил, что, по данным российской стороны, в настоящее время "ОЗХО не играет никакой роли в расследовании инцидента в Солсбери".

ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад по результатам расследования инцидента. Он был распространен только среди государств-участников организации, а общественности был предоставлен краткий отчет на полторы страницы. Документ подтверждает использование токсичного химического вещества для отравления 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако при этом не указывает его название и происхождение.

Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь подверглись 4 марта, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

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