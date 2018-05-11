Генконсульство России в Гонконге эвакуировали из-за бомбы времен войны

Генеральное консульство России в Гонконге приостановило работу из-за бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной недалеко от офиса дипломатического представительства. Об этом сообщается в Facebook консульства, передает РИА Новости.

Бомбу нашли в районе Ван-Чай во время строительных работ, после чего близлежащие здания были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Как отмечают дипломаты, прием граждан приостановлен "до последующего уведомления".

Как напоминают местные СМИ, в январе в этом же районе уже были обезврежены две бомбы. Предположительно, они были сброшены на Гонконг в период японской оккупации, между 1941 и 1945 годами.

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