Россия продлила запрет на транзит определенных товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - Россия продлила запрет на перевозку через территорию страны определенных товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщают в понедельник российские СМИ.

Отмечает, что запрет продлен до конца года.

С начала 2016 года Москва запретила транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, в отношении которых в России применяются ставки ввозных таможенных пошлин, а также товаров, включенных в "санкционный" перечень.

С июля 2016 года этот запрет расширили в отношении таких товаров из Украины, идущих в Казахстан и Кыргызстан через российскую территорию.

В январе текущего года действие указа продлили до 30 июня 2018 года.

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