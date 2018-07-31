В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

31 июля 2018 11:43 (UTC+04:00)

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 15 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция зафиксировала шесть нарушений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 6, Алеппо – 8, Хама – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 6.", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что всего Центром по примирению проведена 1877 гуманитарная акция, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2855,76 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 9 человек, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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