Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей

4 августа 2018 22:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Актер Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, говорится в сообщении МИД РФ в Facebook, распространенном в субботу.

"Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения.

"Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", — говорится в сообщения.

Отметим, что актер Стивен Сигал получил российское гражданство 3 ноября 2016 года.

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