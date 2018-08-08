Товарооборот России и Китая за семь месяцев вырос

8 августа 2018 09:38 (UTC+04:00)

Товарооборот между Россией и Китаем за первые семь месяцев текущего года вырос на 25,8% в годовом выражении и достиг $58,35 млрд. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Главного таможенного управления КНР, передает ТАСС.

Объем экспорта из Китая в РФ за данный период увеличился на 16,6% и составил $26,9 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 34,9% - до $31,45 млрд.

В июле товарооборот между двумя странами составил $9,13 млрд.

Торговый оборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом выражении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8% в годовом выражении, до $84,07 млрд.

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