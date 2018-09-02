В результате обрушения балкона в общежитии в России погибли два человека

2 сентября 2018 13:22 (UTC+04:00)

Перила балкона в одном из общежитий в Обнинске (Калужская область) обрушились в субботу вечером, погибли два человека, пострадал один человек, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР, передает Интерфакс.

В момент обрушения на балконе находились три человека, они упали на землю вместе с перилами.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, две женщины были госпитализированы, позже одна из них умерла в больнице.

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