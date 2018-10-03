Владимир Путин заявил о важности формирования общего энергетического пространства

3 октября 2018 15:49 (UTC+04:00)

Для России важно вместе с другими странами формировать общее энергетическое пространство и общее энергетическое будущее. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает в среду РИА Новости.

"Мы занимаем ведущие позиции по добыче и экспорту нефти и газа, входим в число лидеров по объему выработки электроэнергии и добыче угля. Для нас крайне важно чувствовать тенденции глобальной энергетики, чтобы эффективно реализовывать конкурентные преимущества вместе с другими странами формировать общее энергетическое пространство и общее энергетическое будущее", — сказал Путин на форуме Российской энергетической недели.

Напомним, Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" с 3 по 6 октября. В форуме принимают участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ.

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