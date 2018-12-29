Число пострадавших в ДТП с автобусом в ХМАО увеличилось до 14 человек

29 декабря 2018 18:40 (UTC+04:00)

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа РФ, в котором погибли шестеро, достигло 14 человек, сообщает старший помощник руководителя СУСК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Алина Еремеевская, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Власти региона и полиция заявляли о пяти погибших, детей среди них нет. Позже источник в экстренных службах сообщил РИА Новости о шести погибших, в полиции эту информацию подтвердили.

"В районе Приразломного месторождения произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 6 человек, не менее 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказала Еремеевская.

В окружном правительстве ранее сообщили журналистам, что инцидент на федеральной трассе взяла под контроль губернатор Югры Наталья Комарова, кроме того, пострадавших готовы принять больницы Ханты-Мансийска и Нефтеюганска.

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