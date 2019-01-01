Тело восьмого погибшего обнаружено при разборе завалов в Магнитогорске

Спасатели обнаружили тело восьмого погибшего в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в оперативном штабе.

Ранее сообщалось о семи погибших.

"Нашли тело восьмого погибшего, но пока не извлекли. Неизвестно, кто это, но взрослый человек, не ребенок", - сказали ТАСС в оперативном штабе.

В понедельник в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин трагедии. Судьба 37 человек остается неизвестной. Десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов.

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