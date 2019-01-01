Тело восьмого погибшего обнаружено при разборе завалов в Магнитогорске

1 января 2019 11:31 (UTC+04:00)

Спасатели обнаружили тело восьмого погибшего в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в оперативном штабе.

Ранее сообщалось о семи погибших.

"Нашли тело восьмого погибшего, но пока не извлекли. Неизвестно, кто это, но взрослый человек, не ребенок", - сказали ТАСС в оперативном штабе.

В понедельник в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин трагедии. Судьба 37 человек остается неизвестной. Десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Россия 31 декабря 2018 16:50
Лента новостей
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции
Турция 11:01
Трамп назвал 2018-й годом "исторических достижений"
США 10:43
Текущее состояние газотранспортных проектов Туркменистана на декабрь-2018
Энергетика 10:43
В Тихом океане горит судно для перевозки автомобилей
Другие страны 10:17
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 30 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:59
В Нью-Йорке встретили Новый год
США 09:34
Трамп продлил сроки вывода американских войск из Сирии
США 09:31
“Росатом” готов помочь Азербайджану в удовлетворении потребностей в чистой энергии (Эксклюзив)
Энергетика 09:00
В Азербайджане разрабатывается концепция привлечения внешних инвестиций в туризм (Эксклюзив)
Туризм 08:57