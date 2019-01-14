Лавров призвал Токио строго следовать договоренностям Путина и Абэ по мирному договору

Руководство Японии должно строго следовать договоренностям по проблематике мирного договора, достигнутым президентом России Владимиром Путиным и японским премьер-министром Синдзо Абэ. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с японским коллегой Таро Коно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лавров напомнил, что Путин и Абэ условились вести работу над мирным договором "профессионально, без попыток искажать договоренности, которые достигаются на конкретном этапе, без нагнетания противоречивой, односторонней риторики в публичном пространстве". "Хотел бы еще раз призвать наших японских коллег строго следовать договоренностям наших лидеров как по форме организации наших переговоров, так, конечно же, и по вопросам существа работы над мирным договором", - сказал он.

По словам Лаврова, в ходе его многократных встреч с главой МИД Японии сторонам удалось создать атмосферу взаимного уважения и доверия. "Рассчитываем на откровенную и конструктивную дискуссию", - заключил он.

Глава МИД РФ также добавил, что Москва выступает за дополнительные усилия по выводу двусторонних отношений с Токио на качественно новый уровень.

"Мы активно выступаем за то, чтобы прилагать дополнительные усилия для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень - уровень доверия, подлинного партнерства, в том числе партнерства во внешнеполитических делах, - отметил глава МИД РФ. - Резервы, особенно в экономической, инвестиционной сфере, резервы в сотрудничестве в сфере безопасности поистине неисчерпаемы".

Министр обратил внимание на то, что "в последние годы российско-японские отношения набрали неплохой темп и развиваются по целому ряду направлений". "На регулярной основе осуществляются контакты руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств, в том числе в формате "два плюс два", контакты по линии советов безопасности, - продолжил он. - Не без сложностей, связанных с внешними факторами, но все-таки развивается и торгово-экономическое сотрудничество, в том числе на основе российского приоритетного инвестиционного списка и плана сотрудничества [премьер-министра Японии] господина [Синдзо] Абэ по восьми направлениям.

"Успешно реализуется очень насыщенная программа перекрестных годов России и Японии, что свидетельствует об искреннем стремлении наших граждан к углублению диалога и контактов", - подчеркнул Лавров.

Путин и Абэ за последние годы провели более 20 встреч, на которых обсуждалась в том числе проблематика мирного договора. В частности, одна из них прошла в Сингапуре 14 ноября 2018 года. Стороны договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года, в которой говорится о прекращении состояния войны между двумя государствами, восстановлении дипломатических и консульских отношений.

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