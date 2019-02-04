Экс-глава МИД Франции заявил о необходимости нового соглашения вместо ДРСМД

После выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) необходимо заключить новое соглашение, заявил бывший министр иностранных дел Франции (1997–2002) Юбер Ведрин. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Дипломат отметил, что вслед за этим возникает также вопрос по другим соглашениям по ядерному разоружению, срок которых истекает в 2020-2021 годах.

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут.

Президент РФ Владимир Путин в субботу заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений.

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