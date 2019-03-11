Визит главы МИД РФ в Турцию перенесен

11 марта 2019 16:21 (UTC+04:00)

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию переносится с 12 на 18 марта в связи с изменением рабочего графика министра. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с изменением рабочего графика министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова сообщаем о переносе даты его анонсированного рабочего визита в Турцию для участия в седьмом заседании Совместной группы стратегического планирования (СГСП) под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран, по договоренности с турецкой стороной, с 12 на 18 марта", - информировали в министерстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг сообщила, что на переговорах в Турции намечена сверка часов по всем вопросам двусторонней повестки дня. "В ходе предстоящих контактов предполагается провести углубленный обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных проблем, включая сирийское урегулирование, сотрудничество в борьбе с терроризмом и оргпреступностью, ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Закавказье, Центральной Азии, на Украине, в Черноморском регионе", - отметила дипломат.

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