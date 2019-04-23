У берегов Камчатки произошло второе за несколько часов землетрясение

23 апреля 2019 04:29 (UTC+04:00)

Второе за несколько часов землетрясение произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Геофизической службы РАН, передает Trend.

Ранее сообщалось о сейсмическом событии магнитудой 4,5, произошедшем также в акватории Тихого океана. Его эпицентр находился в 190 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Землетрясение в населённых пунктах не ощущалось.

"Второе землетрясение произошло примерно в том же районе – в 180 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 4,7, энергетический класс – 10,8", - сказал представитель службы.

По данным краевого главка МЧС, это землетрясение в населенных пунктах Камчатского края тоже не ощущалось.

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