Число пострадавших при аварийной посадке самолета в РФ возросло до 22 (Обновлено)

27 июня 2019 08:30 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате аварийной посадке самолета Ан-24 в Бурятии выросло до 22 человек. Об этом, как передает Trend, ТАСС сообщили в медицинских службах региона.

"Всего на данный момент 22 пострадавших, 15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

При аварийной посадке погибли два члена экипажа.

08:00 (GMT+4) Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, два пилота погибли, семь человек пострадали. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.

"Глава Бурятии держит на контроле ситуацию с авиапроисшествием в аэропорту Нижнеангарска. Там совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов. Пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения", - сказал он.

По его словам, самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Нижнеанграска в Улан-Удэ утром в четверг. После взлёта в воздухе отказал один из двигателей.

Фишев добавил, что экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

"По предварительной информации, припосадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. В настоящее время на месте происшествия работают три расчета ГПС и два ДПК", - добавил он.

Глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации, шесть человек находятся в больнице.

"Самолет Ан-24 выкатился за пределы полосы, 42 пассажира эвакуированы, из них один ребенок. Шесть человек в больнице", - сказала собеседница агентства, отметив, что информация о погибших уточняется.

Следователи по факту жесткой посадки Ан-24 в Нижнеагарске в Бурятии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирском СУСК на транспорте.

"Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного транспорта)", - сказала собеседница агентства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пилот разбившегося в США вертолета не имел права летать в плохую погоду
Другие страны 12 июня 10:24
В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне
США 6 июня 19:05
В Германии самолет с людьми застрял в кроне деревьев
Другие страны 26 мая 13:30
Прокуратура Италии завела дело против водителя попавшего в ДТП автобуса
Европа 22 мая 21:46
На юге Китая автомобиль сбил 13 пешеходов
В мире 21 мая 10:52
На авиабазе в Калифорнии разбился F-16
В мире 17 мая 11:14
Лента новостей
СМИ: Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне
Китай 08:48
Главы МИД Китая и Японии обсудили участие Си Цзиньпина в саммите G20
Китай 08:25
Взрыв в производственном цеху в Китае, есть погибшие и пострадавшие
Китай 07:45
Boeing обсуждает с клиентами компенсацию за простой 737 MAX
США 07:32
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Wikipedia
В мире 07:16
BHGE работает на проектах с ведущими компаниями в Азербайджане, повышая окупаемость инвестиций и увеличивая объем добычи - вице-президент
Энергетика 07:00
"Атлетико" предложил "Бенфике" €126 млн за футболиста Фелиша
Спорт 06:41
Австралийский студент пропал в КНДР
Другие страны 06:34
При атаках на военную базу в Колумбии ранили пять солдат
Другие страны 05:59