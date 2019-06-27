Число пострадавших при аварийной посадке самолета в РФ возросло до 22 (Обновлено)

Число пострадавших в результате аварийной посадке самолета Ан-24 в Бурятии выросло до 22 человек. Об этом, как передает Trend, ТАСС сообщили в медицинских службах региона.

"Всего на данный момент 22 пострадавших, 15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

При аварийной посадке погибли два члена экипажа.

08:00 (GMT+4) Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, два пилота погибли, семь человек пострадали. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.

"Глава Бурятии держит на контроле ситуацию с авиапроисшествием в аэропорту Нижнеангарска. Там совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов. Пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения", - сказал он.

По его словам, самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" вылетел из Нижнеанграска в Улан-Удэ утром в четверг. После взлёта в воздухе отказал один из двигателей.

Фишев добавил, что экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

"По предварительной информации, припосадке самолёт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета. В настоящее время на месте происшествия работают три расчета ГПС и два ДПК", - добавил он.

Глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации, шесть человек находятся в больнице.

"Самолет Ан-24 выкатился за пределы полосы, 42 пассажира эвакуированы, из них один ребенок. Шесть человек в больнице", - сказала собеседница агентства, отметив, что информация о погибших уточняется.

Следователи по факту жесткой посадки Ан-24 в Нижнеагарске в Бурятии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности, сообщили РИА Новости в Восточно-Сибирском СУСК на транспорте.

"Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного транспорта)", - сказала собеседница агентства.

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