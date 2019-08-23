На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 212,5 тысячи гектаров леса

23 августа 2019 10:38 (UTC+04:00)

Свыше 212,5 тысяч га леса за сутки сгорело на Дальнем Востоке, потушено 18 пожаров, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По состоянию на пятницу, 23 августа (на 00.00 по мск), огонь прошел за сутки площадь в 212 тысяч 520 гектаров. К этому времени в ДФО остаются 91 лесной пожар: 54 в Республике Саха (Якутия), 23 в Забайкальском крае, 5 в Республике Бурятия, 4 в Чукотском автономном округе, 3 в Камчатском крае, 1 локализованный в Магаданской области, 1 в Амурской области. Пожароопасный сезон открыт на всей территории округа", - говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим введен в муниципальных районах Забайкальского, Хабаровского и Камчатского краев, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского автономного округа. Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует на всей территории Республики Саха (Якутия) и в двух муниципальных районах Республики Бурятия.

"За минувшие сутки ликвидировано 18 возгораний. В работах по тушению участвовали 424 человека, 32 единицы наземной техники, 16 воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства.
Всего в ДФО (с учетом предыдущих дней) зафиксировано 109 очагов возгорания: 65 в Республике Саха (Якутия), 27 в Забайкальском крае, 7 в Республике Бурятия, 4 в Чукотском автономном округе, 3 в Камчатском крае, 2 в Магаданской области, 1 в Амурской области.

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