Российские спасатели завершили работы на месте аварии автобуса в Забайкалье

1 декабря 2019 16:57 (UTC+04:00)

Аварийно-спасательные работы на месте аварии с автобусом в Забайкальском крае России завершены, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В ведомстве рассказали, что, по уточненным данным, в автобусе находилось 43 пассажира и водитель. Погибли 19 человек из них два ребенка. Госпитализировали 14 человек, трое в тяжелом состоянии, отметили в МЧС.

По данным спасателей, для санитарной эвакуации привлекается два вертолета, также запланировано применение двух вертолетов Минобороны РФ.

Как сообщалось ранее в 15:00 по местному времени в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. Возбуждено уголовное дело.

15 пострадавших в ДТП доставили в Шилкинскую и Нерчинскую районные больницы, сообщили в краевом Минздраве.

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