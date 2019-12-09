Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров

9 декабря 2019 04:33 (UTC+04:00)

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики СО РАН разработали уникальный метод, позволяющий с абсолютной точностью отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в аквакультуре, от икры и филе их диких сородичей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ученые уверены, что новый метод поможет сократить количество незаконно вылавливаемой рыбы ценных пород и сохранить численность природных популяций, сообщили в пресс-службе СФУ.

Как рассказали ученые-гидробиологи, новый метод основан на анализе специфических биохимических маркеров – в частности, исследуется состав жирных кислот, попадающих в организм рыб с пищей. Наличие и соотношение различных жирных кислот существенно различается у диких рыб и у особей, выращенных в рыбных хозяйствах.

"В кормах, используемых в рыбохозяйствах для набора массы осетровых, есть особые жирные кислоты, которые потом легко обнаружить в филе или икре. У диких сородичей таких "меток" мы не найдем, поскольку питаются они в основном беспозвоночными, мальками и водорослями, которые содержат свои специфические биохимические маркеры", – объяснила одна из соавторов исследования, доцент кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасия Рудченко.

Анализ соотношения "аквакультурных" и "диких" жирных кислот в рыбе и субпродуктах проводится при помощи специального оборудования – хроматографов, оснащенных масс-спектрометрическими детекторами – и занимает не более суток.

По словам ученых, если при анализе жирных кислот будут выявлены высокие уровни олеиновой и линолевой кислот, то, значит, рыба легального происхождения, но если же будут найдены большие дозы эйкозапентаеновой кислоты и ряда других жирных кислот, первоисточником которых являются енисейские диатомовые водоросли – рыба, скорее всего, добыта незаконно.
"В университет неоднократно обращались представители правоохранительных органов с просьбой провести экспертизу конфискованной икры и филе осетровых рыб. Теперь мы готовы сделать свой вклад в защищенность ценнейших природных ресурсов Енисейской Сибири", – отметил руководитель исследования, заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ, член-корреспондент РАН, профессор Михаил Гладышев.

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