Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в российском аэропорту

11 декабря 2019 01:03 (UTC+04:00)

Самолет Як-42 авиакомпании "Красавиа" с 73 пассажирами на борту, который после вылета из Уфы в Нижневартовск развернулся из-за отказа третьего двигателя, успешно сел в аэропорту вылета. Пилоты посадили борт после выработки топлива. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Уфы.

"В 00:20 местного времени воздушное судно совершило посадку в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Уфимская транспортная прокуратура будет проводить проверку по данному факту, сообщил ТАСС помощник прокурора. Как уточнили ТАСС в справочной аэропорта Нижневартовск, рейс чартерный, выполняется один раз в месяц.

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