В Северной Осетии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4 произошло в ночь на понедельник на территории Северной Осетии, неподалеку от российско-грузинской границы, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что землетрясение произошло около полуночи в Алагирском районе, в 41 км юго-западнее Владикавказа, в 121 км к северу от Тбилиси. Ближайший населенный пункт - Верхний Фиагдон - находится в 13 км к юго-востоку от эпицентра. Очаг залегал на глубине около 1 км.

Информация о последствиях пока уточняется.

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