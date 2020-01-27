В Северной Осетии произошло землетрясение

27 января 2020 02:55 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4 произошло в ночь на понедельник на территории Северной Осетии, неподалеку от российско-грузинской границы, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что землетрясение произошло около полуночи в Алагирском районе, в 41 км юго-западнее Владикавказа, в 121 км к северу от Тбилиси. Ближайший населенный пункт - Верхний Фиагдон - находится в 13 км к юго-востоку от эпицентра. Очаг залегал на глубине около 1 км.

Информация о последствиях пока уточняется.

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