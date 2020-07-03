Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 6 718

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 718, уже восемь дней подряд этот показательно ниже 7 тыс. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, общее число заразившихся достигло 667 883. Четыре дня суточный рост не превышает 1%.

Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 8 915, всего уже выздоровели 437 893 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 65,5% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число умерших из-за коронавируса пациентов за сутки составило 176 против 147 днем ранее, всего от инфекции умерли в РФ 9 859 человек. По данным штаба, общее число умерших составляет 1,46% от всех заразившихся в России.