В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Тринадцать человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 534 человека, у которых был подтвержден коронавирус.