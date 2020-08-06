В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Тринадцать человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 4 534 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
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