В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умер 4 741 человек с коронавирусом.
На 23 августа в Москве зафиксировано более 257,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились свыше 204,7 тыс. пациентов.
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