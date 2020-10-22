В России за сутки выявили 15 971 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 15 971, общее количество заразившихся выросло до 1 463 306. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, два дня составляет 1,1%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО и Чеченской Республике (по 0,2%), Республике Дагестан и Чукотском АО (по 0,5%), Московской области, Чувашской Республике, Республике Татарстан и Челябинской области (по 0,6%).

В частности, число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Москве составило 4 413, в Санкт-Петербурге - 697, в Московской области - 462, в Нижегородской области - 354, в Ростовской области - 297.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 330 076 человек.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило в России 11 428 - это максимум с 24 июня. В общей сложности в стране уже вылечились 1 107 988 пациентов, или 75,7% инфицированных.

В частности, за сутки выписаны по выздоровлению 2 519 пациентов в Москве, 472 - в Нижегородской области, 393 - в Ростовской области, 349 - в Санкт-Петербурге, 321 - в Московской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 290 против 317 днем ранее. Всего от инфекции умерли 25 242 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба.

За сутки умерли 66 пациентов в Москве, 24 - в Санкт-Петербурге, 14 - в Ростовской области, 11 - в Воронежской области, 10 - в Свердловской и Московской областях.