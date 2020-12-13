На юге России произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Чечни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился примерно в 39 км южнее Грозного, в 18 км юго-юго-восточнее Урус-Мартана, очаг - на глубине 60 км. Землетрясение зафиксировано в 01:29 (GMT+4).

В соцсетях пишут, что толчки ощущались как на территории Чечни, так и соседних регионов - Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.