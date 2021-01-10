В РФ выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса
В России обнаружен штамм британского коронавируса.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в воскресенье в интервью телеканалу "Россия 1".
Ведущий программы пояснил, что штамм был выявлен в результате обследования россиян, вернувшихся из Великобритании.
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