"Спутник V" может поступить в Швецию в июне

Российская вакцина "Cпутник V" может поступить в Швецию уже в июне. Об этом в интервью газете Aftonbladet рассказал координатор по вопросам вакцинации Рикард Бергстрём, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Самое раннее он [препарат] будет утвержден в мае. Мы обсуждали с компанией, стоящей за Спутником, и они могут поставить в принципе 200 тыс. доз в июне, - отметил он. - Я уже разговаривал со "Спутником", обсуждал цены и условия. Возможно, ЕС подпишет с ними соглашение или отдельные страны подпишут соглашения, мы увидим".

По словам координатора, российский препарат "выглядит многообещающе". Он пояснил, что эффективность вакцины оценивается на уровне 93%.

Бергстрём напомнил говорит, что Венгрия и Словакия уже выдали экстренное разрешение на поставку "Спутника", однако для Швеции это не актуально.

"Вполне возможно, что "Спутник" достанется тем, кто будет вакцинирован на последнем этапе", - считает он.

Вакцинация в стране началась 27 декабря. Поставленная правительством цель состоит в том, чтобы провести вакцинацию среди всего взрослого населения Швеции в течение первой половины 2021 года.