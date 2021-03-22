В России выявили 9 284 заразившихся коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 284, до 4 466 153. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,21%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%) и Сахалинской области (0,03%).
В частности, за сутки было выявлено 865 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 646 - в Московской области, 339 - в Нижегородской области, 240 - в Ростовской области, 204 - в Воронежской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 293 577 человек.
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