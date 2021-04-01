В России выявили 9 169 случаев заражения коронавирусом за сутки
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 169, до 4 554 264. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В относительном выражении прирост числа заболевших возрос до 0,2%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), в Республике Тыва и Магаданской области (по 0,01%), в Республике Ингушетия (0,05%). В частности, за сутки было выявлено 710 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 560 - в Московской области, 290 - в Нижегородской области, 241 - в Ростовской области, 201 - в Воронежской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 278 612 человек.
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