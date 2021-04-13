США не планируют отзывать своего посла из России
Власти США не планируют отзывать из России своего посла Джона Салливана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявили в Госдепартаменте.
"[У нас] нет планов отзывать посла Салливана в ответ на решение РФ [о приглашении на консультации в Москву российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова]. Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, жизненно важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.
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