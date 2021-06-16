Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием перед саммитом РФ - США

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден поприветствовали друг друга рукопожатием перед саммитом РФ - США. Встреча состоялась на площадке у главного входа в виллу Ла-Гранж, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главы двух государств вместе с президентом Швейцарии Ги Пармеленом вышли к парадному подъезду, где Пармелен выступил с кратким приветственным словом в адрес своих гостей. После этого Путин и Байден обменялись рукопожатием (американский лидер протянул руку на долю секунды раньше своего российского коллеги), после чего они отправились на переговоры, которые состоятся в зале библиотеки на первом этаже особняка.