Главы МИД России и Турции обсудят ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Анталье переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы как двусторонней, так и международной повестки.

Ситуация в Закавказье станет еще одной важной темой переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и Турции.