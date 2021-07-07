Спасатели начали извлекать из воды тела жертв крушения Ан-26 на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что спасатели начали извлекать тела людей, находившихся на борту самолета Ан-26, разбившегося на севере региона во вторник, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Идет спасательная операция, первые тела уже извлекаются из воды, информация поступает в режиме реального времени", - сказал Солодов "Интерфаксу".

Он не уточнил, сколько тел уже поднято, так как информация меняется ежеминутно.

По данным источника "Интерфакса", к настоящему моменту спасателям удалось поднять тела шестерых человек, погибших при крушении Ан-26. Одного из них уже опознали, добавил собеседник агентства.