Спасатели начали извлекать из воды тела жертв крушения Ан-26 на Камчатке
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что спасатели начали извлекать тела людей, находившихся на борту самолета Ан-26, разбившегося на севере региона во вторник, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Идет спасательная операция, первые тела уже извлекаются из воды, информация поступает в режиме реального времени", - сказал Солодов "Интерфаксу".
Он не уточнил, сколько тел уже поднято, так как информация меняется ежеминутно.
По данным источника "Интерфакса", к настоящему моменту спасателям удалось поднять тела шестерых человек, погибших при крушении Ан-26. Одного из них уже опознали, добавил собеседник агентства.
Лента новостей
Казахстан сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем на треть
Казахстанские компании заинтересованы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)
В Агдаме прошло совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра по вопросам экологии и энергообеспечения (ФОТО)
Молодежное объединение правящей партии Азербайджана выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай (ФОТО)
Министр здравоохранения России ознакомился с условиями, созданными в Учебно-симуляционном центре Бакинского филиала Сеченовского университета (ФОТО)
Армения в период оккупации уничтожила большую часть природных памятников на территории Азербайджана - минэкологии
Поставляемая в Азербайджан вакцина "Спутник V" от COVID-19 эффективна и оправдывает себя - минздрав РФ
Король ринга в Таиланде. В США снят фильм об азербайджанском Атамане с синими глазами и в национальной папахе (ВИДЕО, ФОТО)
Переход на новые критерии определения инвалидности в Азербайджане позволит повышать пенсии и пособия
Азербайджан и Россия подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения (ФОТО)
В Тбилиси обсуждены вопросы расширения культурных и гуманитарных связей между Грузией и Азербайджаном (ФОТО)
На ликвидацию ущерба, нанесенного Арменией сельскому хозяйству Азербайджана, выделяется 1,4 млн манатов
Выделены средства на ликвидацию ущерба, нанесенного частным и госпредприятиям в результате агрессии Армении - Распоряжение
На восстановление объектов, пострадавших в результате агрессии Армении, выделяется 30 млн манатов - Распоряжение