Песков заявил, что Россия не готова признавать биткойн платежным средством
Россия не готова признавать биткойн официальным платежным средством, так как эта мера ничего, кроме вреда, нанести не может. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Однозначно Россия не готова к таким шагам, и пока нет ни малейшего повода, чтобы предпринимать такие шаги", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, приравнивание таких квазивалют к денежным инструментам "ничего, кроме вреда финансовой и экономической системе нанести не может, если речь идет о полном признании в качестве платежного средства".
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