РФ и Беларусь до декабря 2023 г. подпишут документ о едином рынке газа

Москва и Минск до декабря 2023 года подпишут документ о едином рынке газа, а в 2022 году цена на российский газ для Беларуси сохранится на прежнем уровне, сообщил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Достигнуты договоренности и по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители. По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства", - сказал он.

"Кроме того предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии", - добавил Путин.