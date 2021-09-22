В России разрабатывают вакцину от гриппа, которую можно использовать раз в несколько лет

Российские ученые разрабатывают вакцину от гриппа, которую можно использовать один раз в несколько лет, сообщил в среду на пресс-конференции директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов. Сейчас состав противогриппозных вакцин обновляется ежегодно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всемирная организация здравоохранения в 2019 году в своей стратегии противодействию гриппу сказала, что нам необходимо получение универсальных вакцин, которые мы могли бы использовать и вводить один раз в несколько лет. В идеале 5 лет, хотя бы раз в три года. Надо сказать, пока ни одна из них не дошла до практического применения. Подобную вакцину разрабатываем и мы тоже, она прошла ряд исследований, прошла уже и первую фазу клинических исследований c участием здоровых добровольцев, но пока это еще один из этапов", - рассказал он.

По словам Лиознова, сегодня в мире несколько исследовательских групп занимаются такими разработками. При этом ни один производитель пока не говорит про созданные эффективные универсальные вакцины. Он также напомнил, что каждый год Всемирная организация здравоохранения объявляет, какие штаммы гриппа будут циркулировать в очередном сезоне и производители исходя из этих данных ежегодно обновляют состав вакцин.