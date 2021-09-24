На Камчатке обнаружили обломки пропавшего вертолета Ка-27

Обломки пропавшего вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке ночью в пятницу, обнаружены на склоне горы Острой в 5 км от села Сосновка Елизовского муниципального района края, сообщил источник в авиационных службах на Камчатке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обломки вертолета найдены на склоне горы Острая. Информации о пострадавших или погибших пока нет", - сообщил ТАСС источник.

По имеющимся данным, обломки вертолета обнаружены почти на вершине, на высоте около 950 м над уровнем моря.