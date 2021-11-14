РФ и Турция продолжили переговоры о поставках военной продукции

РФ обсуждает с Турцией поставки российской военной продукции и совместную разработку вооружения, сообщил "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передает Trend.

"Продолжаются переговоры по поставкам современной российской продукции военного назначения, а также совместной разработке вооружения", - сказал Шугаев в воскресенье в рамках международного авиасалона Dubai Airshow-2021.

Так он ответил на вопрос о перспективах ВТС с Турцией и возможных сроках подписания контракта на поставку Анкаре новой партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400.

"Военно-техническое сотрудничество с Турецкой Республикой стабильно развивается", - заявил Шугаев.

Он сказал, что "интерес к системе С-400 "Триумф" проявляют многие страны региона".

Контракт на поставку Турции дополнительной партии С-400 может быть подписан в этом году, сообщил 25 августа, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря 2020 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400. В середине октября 2020 года Турция на своей территории осуществила успешные испытательные пуски ракет С-400.

Официально сообщалось, что Россия предлагала Турции купить другое вооружение, в частности, истребители четвертого поколения Су-35.

В сентябре этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу CBS, что Анкара намерена купить у Москвы еще одну партию С-400.

В июне 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий.

Вопрос о локализации в Турции некоторого производства в рамках контракта на поставку С-400 будет обсуждаться в ходе переговоров, заявлял Шугаев "Интерфаксу" в июле 2019 года.

США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть С-400 России, если Анкара хочет получить от Вашингтона ракетные комплексы Patriot.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A сразу после того, как Турция приобрела С-400.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").