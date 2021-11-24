"Лукойл" запустит месторождение "Грайфера" на Каспии в конце 2022 года

"Лукойл" планирует запуск месторождения имени Грайфера в Каспийском море в конце 2022 года. Об этом сообщил в ходе телеконференции с инвесторами вице-президент компании Павел Жданов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Запуск месторождения имени Грайфера мы планируем на конец 2022 года", - сказал он.

Проектный уровень добычи на месторождении ожидается в 1,2 млн тонн нефти в год.

"Лукойл" проводит геологоразведочные работы на Северном Каспии с 1995 г., глубокое бурение - с 1999 г. В пределах лицензионных участков компании пробурено 26 поисково-оценочных скважин. Всего в акватории Каспийского моря "Лукойл" открыл 10 месторождений с суммарными извлекаемыми запасами углеводородного сырья по категориям С1+С2 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Шесть из них - крупные многопластовые месторождения: им. В. Филановского, им. Ю. Корчагина, им. В. И. Грайфера, Сарматское, Хвалынское, месторождение 170 км.