В России выявили 16 568 заразившихся коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 568, до 10 634 603. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.
В частности, в Москве за сутки выявили 3 072 случая заражения, в Санкт-Петербурге - 1 376, в Подмосковье - 1 246, в Свердловской области - 380, в Краснодарском крае - 370, в Челябинской области - 321, в Ростовской - 318.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось в России до 653 042, следует из данных штаба.
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